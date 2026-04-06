Ο Ανδρέας Τετέι εντάσσεται στους CSR Ambassadors της Stoiximan

Μια συνεργασία που φέρνει στο προσκήνιο τη δύναμη της προσπάθειας, της αισιοδοξίας και της προσφοράς μέσα από τον αθλητισμό.

Η Stoiximan υποδέχεται το διεθνή ποδοσφαιριστή Ανδρέα Τετέι στην ομάδα των CSR Ambassadors της, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το δίκτυο αθλητών που συνδέουν την αγωνιστική τους πορεία με πρωτοβουλίες ουσίας για την κοινωνία. Η παρουσία του έρχεται να προσθέσει μια ξεχωριστή δυναμική σε αυτή την κοινότητα, μέσα από την αυθεντικότητα, τη θετική ενέργεια και τη σύνδεσή του με τη νέα γενιά.

Ο Ανδρέας Τετέι ανήκει σε εκείνη την κατηγορία αθλητών που κερδίζουν τον σεβασμό όχι μόνο για την εξέλιξή τους μέσα στο γήπεδο αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο στέκονται απέναντι στη ζωή. Γεννημένος στην Αθήνα το 2001, αγωνίζεται ως επιθετικός και έχει ήδη καταγράψει μια πορεία με σταθερά βήματα προόδου, δουλειά και επιμονή. Το χαμόγελό του, η ηρεμία που αποπνέει και η αισιοδοξία με την οποία αντιμετωπίζει κάθε νέα πρόκληση είναι στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει, τόσο ως αθλητή όσο και ως προσωπικότητα.

Η φετινή του παρουσία στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League επιβεβαιώνει με τον πιο πειστικό τρόπο την ανοδική του πορεία. Παράλληλα, η παρουσία του στην Εθνική Ανδρών επιβεβαιώνει ότι αποτελεί ήδη μέρος της νέας γενιάς ποδοσφαιριστών που εκπροσωπούν το ελληνικό ποδόσφαιρο σε διεθνές επίπεδο.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τη Stoiximan, ο διεθνής ποδοσφαιριστής θα συμμετέχει σε δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας, μέσα από την ομπρέλα προγραμμάτων Iroes, με έμφαση στη νέα γενιά, στην ισότητα των ευκαιριών και στην ανάδειξη του αθλητισμού ως μοχλού έμπνευσης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής συνοχής.

Μέσα από τους “Ιroes”, η Stoiximan έχει αναπτύξει ένα σταθερό και πολυεπίπεδο πλαίσιο κοινωνικής υπευθυνότητας, με δράσεις που εκτείνονται από την εκπαίδευση και την ψυχική υγεία έως την συλλογική ανάπτυξη μέσα από τον αθλητισμό. Η ένταξη του Ανδρέα Τετέι στους CSR Ambassadors έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή την κατεύθυνση, προσθέτοντας μια παρουσία που εκπέμπει φρεσκάδα, ελπίδα και γνήσια πίστη στη δύναμη της προσπάθειας.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής δήλωσε σχετικά:

«Είναι μεγάλη χαρά για μένα να γίνομαι μέλος της ομάδας της Stoiximan και να συμμετέχω σε δράσεις που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Πιστεύω πολύ στη δύναμη του αθλητισμού να δίνει ευκαιρίες, να εμπνέει και να ενώνει τους ανθρώπους. Θέλω μέσα από αυτή τη συνεργασία να συμβάλω κι εγώ σε πρωτοβουλίες που μπορούν να δώσουν αισιοδοξία και δύναμη στα νέα παιδιά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.»

Ο Κώστας Διορέλης, Commercial Director της Stoiximan σημείωσε:

«Ο Ανδρέας Τετέι είναι ένας αθλητής που ξεχωρίζει όχι μόνο για την πορεία στο γήπεδο, αλλά και για την προσωπική του πορεία. Το χαμόγελο και η αισιοδοξία που αποπνέει συνδέονται απόλυτα με το πνεύμα των δράσεων που αναπτύσσουμε στη Stoiximan και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που αποτελεί πλέον μέλος της ομάδας των CSR Ambassadors μας.»

Με την ένταξη του Ανδρέα Τετέι, η Stoiximan συνεχίζει να χτίζει συνεργασίες με ανθρώπους του αθλητισμού που μπορούν να μετατρέπουν την επιρροή τους σε θετική δύναμη για την κοινωνία και να δίνουν έμπνευση στη νέα γενιά.