Τεράστια συμφωνία για την οικογένεια Νεϊμάρ: Εξαγόρασε το brand του Πελέ!

EPA/YOAN VALAT

Σε μια συμφωνία – μαμούθ προχώρησε η οικογένεια του Νεϊμάρ, η οποία ολοκλήρωσε την αγορά των εμπορικών δικαιωμάτων του brand «Πελέ».

Είναι μια κίνηση που αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο διαχείρισης της κληρονομιάς του «Θεού της μπάλας».

Η NR Sports του Ντα Σίλβα Σάντος Νεϊμάρ, πατέρα του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή, έκλεισε το deal στα 18.000.000 ευρώ, με την επίσημη ανακοίνωση της εξαγοράς να γίνεται την Τετάρτη (19/11), ήτοι ανήμερα της επετείου του 1.000ού γκολ του Πελέ.

Οι διαπραγματεύσεις διευκολύνθηκαν από το γεγονός ότι μετά τον θάνατο του θρύλου της μπάλας, το brand είχε παραμείνει περιορισμένο, καθώς η προηγούμενη κάτοχος των δικαιωμάτων, η αμερικανική Sport 10, στηριζόταν κυρίως σε ζωντανές εμφανίσεις του Πελέ.

Επίσης, η NR, κάλυψε τα έξοδα για την πλήρη ανακαίνιση του προσωπικού θεωρείου του «Θεού της μπάλας» στη Vila Belmiro. Συγκεκριμένα, ανανέωσε τις θέσεις, πρόσθεσε νέο μπάνιο, εγκατέστησε γυάλινη οροφή και σύστημα κλιματισμού, μετατρέποντας τον χώρο σε ένα άνετο περιβάλλον για την οικογένειά του.

Το brand που αποκτήθηκε περιλαμβάνει το δικαίωμα χρήσης του ονόματος και της εικόνας του Πελέ, καθώς και εκμετάλλευση σε προϊόντα, συλλογές και κάθε υλικό που συνδέεται με την ανεκτίμητη ποδοσφαιρική του κληρονομιά. Τα νέα σχέδια αξιοποίησης αναμένεται να παρουσιαστούν μετά την επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας.