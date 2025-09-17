Ομάδες

Ολυμπιακός – Πάφος 4-0: Εντυπωσιακό ξεκίνημα στο Youth League | Ξεχώρισαν Χαμζά και Κότσαλος
EUROKINISSI
Οnsports team 17 Σεπτεμβρίου 2025, 16:50
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Πάφος 4-0: Εντυπωσιακό ξεκίνημα στο Youth League | Ξεχώρισαν Χαμζά και Κότσαλος

Ο Ολυμπιακός έκανε ιδανικό ξεκίνημα στο Youth League, καθώς επικράτησε 4-0 της Πάφου στου Ρέντη.

Εντυπωσιακή ήταν η Κ19 των «ερυθρόλευκων» στην πρεμιέρα τους στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Γιώργου Σίμου πήρε επιβλητική νίκη επί της κυπριακής ομάδας, με τον Έρικ Χαμζά να ξεχωρίζει, καθώς πέτυχε δύο τέρματα.

Το σκορ άνοιξε (στο 32’) ο Βασίλης Κότσαλος, ο οποίος ήταν ο νεότερος παίκτης του Ολυμπιακού στην ενδεκάδα, καθώς ήταν ο μοναδικός γεννημένος το 2008, έχοντας κλείσει τα 17 του πριν από τρεις ημέρες.

Ο Χαμζά σκόραρε στο 45’ και στο 47’ έδωσε «αέρα» τριών τερμάτων στην ομάδα του Πειραιά, η οποία πέτυχε και τέταρτο γκολ. Ο Κότσαλος κέρδισε πέναλτι το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Λιατσικούρας στο 68’.

Τα highlights του Ολυμπιακός - Πάφος



