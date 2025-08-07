Συγκινητική τοιχογραφία στη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα και του Αντρέ Σίλβα

Onsports Team

Οι φίλοι της Λίβερπουλ τιμούν με κάθε τρόπο τη μνήμη του αδικοχαμένου άσου της ομάδας τους και του αδερφού του, που σκοτώθηκαν πριν μερικές εβδομάδες σε τροχαίο δυστύχημα.

Το Λίβερπουλ συνεχίζει να βρίσκεται σε σοκ μετά το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα. Η ομάδα του λιμανιού της Αγγλίας τιμά τη μνήμη τους με κάθε τρόπο, ενώ ετοιμάζει και άγαλμα που θα είναι για πάντα έξω απ’ το «Άνφιλντ».

Οι φίλοι των «reds» κάνουν κι απ’ τη δική τους πλευρά ό,τι περνά απ’ το χέρι τους, για να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη του Πορτογάλου και του αδερφού του.

Σε σπίτι στο Λίβερπουλ ετοίμασαν μια εντυπωσιακή τοιχογραφία, η οποία συγκινεί τους περαστικούς. Είναι τα πρόσωπα του Ντιόγκο Ζότα και του Αντρέ Σίλβα. Παράλληλα υπάρχει το έμβλημα της Πορτογαλίας, αλλά και στίχοι από συνθήματα που φώναζαν στο «Άνφιλντ» για τον αδικοχαμένο άσο της Λίβερπουλ.