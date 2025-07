Λίβερπουλ: Τρομερό κορεό οπαδών για Ζότα - Στεφάνι ο Νταλγκλίς - Φόρος τιμής στις εμφανίσεις

Πριν την έναρξη του φιλικού, οι οπαδοί της Λίβερπουλ απέτισαν τιμή στη μνήμη του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητικό δυστύχημα, μαζί με τον αδερφό του στα σύνορα με την Ισπανία.

Έτσι, πριν τη σέντρα, οι οπαδοί των «κόκκινων» παρουσίασαν ένα τρομερό κορεό στη μνήμη του, το οποίο είχε τα αρχικά του Ντιόγκο Ζότα, DJ και τον αριθμό 20 που ήταν το νούμερο που είχε στη φανέλα του στην ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ.

Παράλληλα, πριν από την έναρξη του φιλικού, ο Κένι Νταλγκλίς, εμβληματικός ποδοσφαιριστής και προπονητής της Λίβερπουλ, κατέθεσε στεφάνι μπροστά από την κερκίδα των οπαδών που είχαν δημιουργήσει το κορεό.

Ακόμα, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας απέτισαν το δικό τους φόρο τιμής στις φανέλες τους, οι οποίες είχαν ραμμένο ένα σήμα που έγραφε «Diogo J.20» και μέσα στο μηδέν υπήρχε μία καρδιά.

Τέλος, όπως έγινε γνωστό από τη Λίβερπουλ, τη νέα σεζόν, οι παίκτες αποφάσισαν να φέρουν το έμβλημα «Forever 20», το οποίο θα βρίσκεται και στα μπουφάν της ομάδας, ενώ θα διατίθενται από τα επίσημα καταστήματα της ομάδας, με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στο Ίδρυμα LFC, το οποίο σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα ποδοσφαίρου βάσης στη μνήμη του.

When Liverpool's new Adidas kits are launched on August 1, players will display their own tribute for Diogo Jota with a specially made ‘Forever 20’ emblem printed into their shirts and stadium jackets, which will remain in place for the season. ♥️ pic.twitter.com/j6Gx1IjY03