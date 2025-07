Μπελάδες για Γιαμάλ, λόγω του πάρτι ενηλικίωσης - «Κοπέλες με συγκεκριμένες διαστάσεις στήθους»

Το «παρών» έδωσαν 200 καλεσμένοι, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου μέρους της ομάδας της Μπαρτσελόνα, influencers, τραγουδιστές και στενούς φίλους του παίκτη.

Η απόφαση του, όμως, να προσλάβει άτομα με νανισμό για ψυχαγωγικούς σκοπούς έχει προκαλέσει σάλο στην Ισπανία. Μάλιστα, ο Γιαμάλ αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, καθώς η ισπανική Ένωση Ατόμων με Αχονδροπλασία και Άλλες Σκελετικές Δυσπλασίες προχώρησε σε σχετική καταγγελία.

Την ίδια ώρα, η Κλαούντια Κάλβο αποκάλυψε ότι της έγινε πρόταση να δώσει το «παρών», έναντι χρηματικής αμοιβής που μπορεί να έφτανε ακόμα τα 20.000 ευρώ. Η γνωστή στην Ισπανία στον χώρο της μόδας και της ψυχαγωγίας, υπογράμμισε ότι υπήρχαν συγκεκριμένα σωματικά χαρακτηριστικά κι απαγόρευση χρήσης κινητού.

Όπως δήλωσε: «Μας προσέγγισαν για να πάμε στο πάρτι γενεθλίων του Λαμίν Γιαμάλ. Η προσφορά ήταν μεταξύ 10.000 και 20.000 ευρώ για την παρουσία μας, αλλά ειλικρινά δεν ξέραμε τι ακριβώς περίμεναν από εμάς. Ζητούσαν ξανθές γυναίκες με πολύ συγκεκριμένες σωματικές αναλογίες. Επίσης, μας ενημέρωσαν ότι δεν θα επιτρέπονταν τα κινητά τηλέφωνα».

?️ Claudia Calvo (Spanish model): "I was asked to attend Lamine Yamal's birthday party. They offered us between €10k - €20k to go, but I don't know what they expected from us. They were asking for blonde women with very specific chest dimensions. We couldn't take our phones." pic.twitter.com/Fa2NZN69mh