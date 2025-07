Ντιόγκο Ζότα: Η ανακοίνωση της Λίβερπουλ για τον θάνατό του - «Είμαστε συντετριμμένοι»

Θλίψη σ’ όλον τον πλανήτη έχει προκαλέσει η είδηση της απώλειας του 28χρονου ποδοσφαιριστή των Πρωταθλητών Αγγλίας και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα, τα ξημερώματα της Πέμπτης (03/07) σε αυτοκινητόδρομο της Ισπανίας.

Λίγες ώρες αργότερα, η Λίβερπουλ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τη θλίψη της για την τραγική είδηση, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα προβεί σε άλλη τοποθέτηση, ζητώντας παράλληλα σεβασμό στην ιδιωτική ζωή των οικογενειών των εκλιπόντων.

«Η Λίβερπουλ είναι συντετριμμένη από τον τραγικό θάνατο του Ντιόγκο Τζότα. Ο σύλλογος ενημερώθηκε ότι ο 28χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα στην Ισπανία, μαζί με τον αδελφό του, Αντρέ.

Η Λίβερπουλ δεν θα προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις προς το παρόν και ζητά να σεβαστείτε την ιδιωτική ζωή της οικογένειας, των φίλων, των συμπαικτών και του προσωπικού του συλλόγου, καθώς προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν αυτή την απίστευτη απώλεια.

Θα συνεχίσουμε να τους παρέχουμε την πλήρη υποστήριξή μας».

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota.