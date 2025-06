Τραγωδία στην Αλγερία: Η κατάκτηση του τίτλου βάφτηκε με αίμα – Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Οι οπαδοί των γηπεδούχων είχαν κατακλίσει το «Stade du 5 Juillet» κι αρκετοί έπεσαν στο κενό όταν κατέρρευσε ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα στο πάνω διάζωμα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ο απολογισμός ήταν τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες. «Καταγράφηκε πτώση οπαδών από τις άνω κερκίδες, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός οπαδού και 11 τραυματισμούς», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, ακύρωσε την τελετή απονομής του τροπαίου, ενώ ο πρόεδρος της Αλγερίας, Αμπντελματζίντ Τεμπουνε, εξέφρασε με ανάρτηση του στα social media, τα συλλυπητήριά του για το τραγικό περιστατικό.

The moment fans of MC Alger collapsed while celebrating their team's Algerian League title.



The tragic accident has resulted in one death and several injuries so far.



Very unfortunate pic.twitter.com/3pL50ytJWq