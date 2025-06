Παρελθόν από την Τότεναμ ο Άγγελος Ποστέκογλου

Ο ιδιοκτήτης των Spurs, Ντάνιελ Λέβι πήρε την απόφαση να απολύσει τον 59χρονο τεχνικό, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Football Insider.

Το «διαζύγιο» είναι δεδομένο και το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση της Τότεναμ, η οποία σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ θα καταβάλει 4.000.000 ευρώ ως αποζημίωση.

Ο Ποστέκογλου είναι πλέον ελεύθερος να διαπραγματευθεί τον επόμενο επαγγελματικό σταθμό της καριέρας του, ο οποίος παραμένει άγνωστος.

?? BREAKING: Ange Postecoglou has been sacked by Tottenham Hotspur. ?



Decision made by chairman Daniel Levy. pic.twitter.com/EucqUJT4my