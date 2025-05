Λίβερπουλ: Η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας για το ατύχημα

Χαμός προκλήθηκε στο Μέρσεϊσαϊντ, λίγο πριν την ολοκλήρωση της παρέλασης της Λίβερπουλ για την κατάκτηση του 20ου τροπαίου στο «Νησί». Ένα αυτοκίνητο κατευθύνθηκε με ταχύτητα πάνω σε πλήθος, παρασύροντας αρκετούς πεζούς, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το τρομακτικό συμβάν συνέβη ενώ χιλιάδες οπαδοί είχαν κατακλύσει τους δρόμους της πόλης, ώστε να γιορτάσουν την κατάκτηση του τίτλου της Πρέμιερ Λιγκ από την ομάδα του Άρνε Σλοτ.

«Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 18:00 (20:00 ώρα Ελλάδος) ύστερα από αναφορές ότι ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αρκετούς πεζούς στην οδό Ουότερ», επεσήμαναν οι αρχές.

Λίγο αργότερα, η Λίβερπουλ πήρε επίσημη θέση αναφορικά με το εν λόγω περιστατικό. «Είμαστε σε άμεση επικοινωνία με την αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ σχετικά με το περιστατικό στην οδό Ουότερ που συνέβη προς το τέλος της παρέλασης των τροπαίων νωρίτερα σήμερα το βράδυ.

Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όσους έχουν πληγεί από αυτό το σοβαρό περιστατικό. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στις τοπικές αρχές που αντιμετωπίζουν αυτό το περιστατικό», αναφέρεται στην ανακοίνωση των «κόκκινων».

We are in direct contact with Merseyside Police regarding the incident on Water Street which happened towards the end of the trophy parade earlier this evening.



Our thoughts and prayers are with those who have been affected by this serious incident.



We will continue to offer… pic.twitter.com/xreiSqiEnL