Η Ρεάλ ρίχνει «βόμβα» στον τελικό του Copa del Rey: Σκέψεις να μην αγωνιστεί, ακύρωσε την προπόνηση!

Η «βασίλισσα» είχε ζητήσει την αλλαγή των διαιτητών του τελικού στο Κύπελλο Ισπανίας, κάτι που αρνήθηκε να κάνει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας.

Η Ρεάλ εξέφρασε τη δυσπιστία για την ικανότητα του ρέφερι Ρικάρντο ντε Μπούργος Μπενγκοετσέα, ο οποίος αντέδρασε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο Real Madrid TV, το οποίο τον στοχοποιούσε.

Real Madrid TV have released a video going after the referee who will oversee the Copa del Rey final against Barcelona (Ricardo De Burgos Bengoetxea)

