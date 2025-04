Μεταγραφές, Λίβερπουλ: Δεν το… κουνάει ο Σαλάχ - Ανακοινώθηκε η παραμονή του

Αίσιο τέλος είχε τελικά το… σίριαλ της ανανέωσης του συμβολαίου του Αιγύπτιου σούπερ σταρ με τη Λίβερπουλ, καθώς την Παρασκευή (11/04) ανακοινώθηκε και επίσημα η επέκταση του συμβολαίου του με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ.

«Η Λίβερπουλ μπορεί να ανακοινώσει ότι ο Μοχάμεντ Σαλάχ υπέγραψε νέο συμβόλαιο το οποίο θα τον κρατήσει στην ομάδα και μετά την σεζόν 2024-25», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση των «κόκκινων» για την παραμονή του ηγέτη της ομάδας.

. @MoSalah has signed a new contract that will keep him with the club beyond the 2024-25 season ??

Πάντως, ο αγγλικός σύλλογος δεν κάνει αναφορά στη διάρκεια του νέου συμβολαίου, το οποίο, σύμφωνα με τον Τύπο της χώρας θα έχει ισχύ για τα επόμενα δύο χρόνια, τη στιγμή που οι απολαβές του θα φτάνουν στα 20.000.000 ευρώ τον χρόνο.

«Είμαι ενθουσιασμένος. Έχουμε μια σπουδαία ομάδα τώρα και υπέγραψα γιατί πιστεύω πως έχουμε τη δυνατότητα να κατακτήσουμε κι άλλους τίτλους και να απολαύσω το ποδόσφαιρο», ανέφερε αρχικά ο Μοχάμεντ Σαλάχ.

Και κατέληξε: «Εδώ έχω περάσει τα καλύτερα χρόνια μου. Παίζω ήδη οκτώ χρόνια, ελπίζω να γίνουν δέκα. Χαίρομαι τη ζωή και το ποδόσφαιρο στο Λίβερπουλ. Θέλω να πω στους φιλάθλους πως είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και πραγματικά πιστεύω πως μπορούμε να πάρουμε πολλά μεγάλα τρόπαια μαζί. Συνεχίστε να μας υποστηρίζετε και θα δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας».

"I signed here because I believe we can win a lot of big trophies together" ✨



Head to LFCTV GO to watch Mo's brilliant interview in full ?