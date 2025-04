Απίστευτο: Παίκτης στη Νορβηγία αναδείχθηκε MVP και πήρε βραβείο τέσσερις 12άδες αυγά!

Η ομάδα που απέκλεισε τον Ολυμπιακό στο Europa League, επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί και πήρε τη νίκη με 1-0.

Ο τερματοφύλακας της Μπρίνε, όμως, έκανε εξαιρετική εμφάνιση κι ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του, κερδίζοντας το σχετικό βραβείο. Με δεδομένο ότι χορηγός της ομάδας είναι η πτηνοτροφική επιχείρηση, «Steinsland & Co», το βραβείο ήταν τέσσερις 12άδες αυγά!

Πέρα από το… ιδιαίτερο βραβείο, αυτό που έγινε viral ήταν κι η φωτογραφία που έβγαλε ο Ντε Μπουρ, ο οποίος δεν έδειξε ιδιαίτερα χαρούμενος.

Goalkeeper Jan de Boer was named Player of the Match in Bryne's game against Bodo/Glimt in Norway. His prize was four trays of eggs. ?#BBCFootball pic.twitter.com/eI1iuhbJAw