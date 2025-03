Γερμανία – Ιταλία: Η γκάφα της χρονιάς από τους «ατζούρι» που έγινε viral!

Σίγουρα οι διάδοχοι τους δεν τους έκαναν περήφανους το βράδυ της Κυριακής (23/03).

Η «σκουάντρα ατζούρα» έμεινε εκτός Final Four στο Nations League, έπειτα από το 3-3 που έφεραν με τη Γερμανία. Ένας από τους λόγους του αποκλεισμού είναι κι ένα απίστευτο γκολ που δέχθηκαν και το οποίο δικαιολογημένα έγινε viral!

Ο Ντοναρούμα κι οι συμπαίκτες του πιάστηκαν στον ύπνο, καθώς μιλούσαν στον Μαρτσίνιακ κι έχασαν τελείως την εκτέλεση κόρνερ του Κίμιχ, με αποτέλεσμα ο Μουσιάλα να σκοράρει σε κενή εστία.

Smart goal by Germany to double their lead against Italy.



Musiala wasn’t joking around pic.twitter.com/PxyuLgp8Gb