Απίστευτη γκάφα: Ομάδα τήρησε ενός λεπτού σιγή για ζωντανό ποδοσφαιριστή!

Το απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα πριν από τον ισόπαλο (1-1) αγώνα με τη Λέφσκι Σόφιας.

Η Άρντα Κάρτζαλι θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του πρώην ποδοσφαιριστή της, Πέτκο Γκάντσεφ, ο οποίος, όμως, δεν έχει φύγει από τη ζωή!

The management of Bulgarian top-flight side Arda Kardzhali apologised after their former player Petko Ganchev, whose death they mourned in a minute's silence before Sunday's match with Levski Sofia, turned out to be alive. https://t.co/BfZAt4UC3b https://t.co/BfZAt4UC3b