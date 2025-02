Θρήνος στη Βραζιλία: Πέθανε στα 26 του ο Γκαμπριέλ Ποπό, κατέρρευσε λίγο πριν μπει στο γήπεδο

Ο Ποπό ήταν έτοιμος να αγωνιστεί στο παιχνίδι της Ζαού με την Ουνιάο Συζάνο, για την τρίτη κατηγορία του Paulista (πρωτάθλημα του Σάο Πάολο).

Λίγο πριν βγει στον αγωνιστικό χώρο, όμως, ο 26χρονος ποδοσφαιριστής κατέρρευσε και διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Com profundo pesar, lamentamos o falecimento de Gabriel Protásio Gomes, mais conhecido como Gabriel Popó, que defendeu as cores do Time do Povo em 2023. Ele nos deixou devido a um mal súbito, e sua partida precoce deixa um vazio imenso.



