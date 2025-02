Λιονέλ Μέσι: Κρυώνουν οι κορυφαίοι; Φυσικά! Ζήτησε να μην παίξει με την Ίντερ Μαϊάμι στους -15!

Το παιχνίδι για το CONCANCAF Champions League είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα (03:00) της Τετάρτης (19/02) κι αναμένεται να διεξαχθεί σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγω για -15 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση να φτάνει τους -25! Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Φράνκο Πανίζο, ο Μέσι δεν θέλει να αγωνιστεί υπό αυτές τις συνθήκες.

«Πηγές μού είπαν ότι ο Λιονέλ Μέσι δεν θέλει να παίξει στο κρύο εναντίον της Σπόρτινγκ Κάνσας. Το αν θα το κάνει ή όχι δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί, αλλά υπάρχει πιθανότητα ο Μέσι να μην παίξει στο πρώτο ματς του CONCACAF Champions League», ανέφερε χαρακτηριστικά.

? Sources have told me that Lionel Messi does not want to play in the blistering cold on Tuesday vs Sporting Kansas City.



Whether he does or not is still to be determined, but there is a chance Messi does not play in the CONCACAF Champions Cup opener.#InterMiamiCF #Messi? pic.twitter.com/Krr2tn5SzW