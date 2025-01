Μεταγραφές: «Σκάει» 25.000.000 ευρώ για Τζίμα η Λίβερπουλ

Στην… επιβεβαίωση των δημοσιευμάτων από την Αγγλία προχώρησε η γερμανική… εκδοχή του «Sky Sports», μια και σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ πρόθεση των «κόκκινων» της Premier League είναι η απόκτηση του Έλληνα επιθετικού, ο οποίος τα… σπάει τη φετινή σεζόν στη Νυρεμβέργη.

Όπως αναφέρει ο Φλοριάν Πλέτενμπεργκ, δημοσιογράφος του γερμανικού Μέσου, η Λίβερπουλ δεν έχει εκφράσει… απλά την πρόθεσή της για τη μεταγραφή του 19χρονου φορ, αλλά έχει προχωρήσει τις επαφές, τόσο με την ομάδα της Bundesliga 2, όσο και με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Παράλληλα, γίνεται επιβεβαίωση των αναφορών του «AnfieldWatch» πως η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να ξοδέψει 25.000.000 ευρώ για την απόκτησή του το ερχόμενο καλοκαίρι, αφού πρώτα οι Γερμανοί ολοκληρώσουν την μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ, καταβάλλοντας το ποσό των 18.000.000 ευρώ.

«Ο 19χρονος επιθετικός θεωρείται ένα από τα λαμπρότερα ταλέντα επιθετικών στην Ελλάδα, έχοντας πετύχει 8 γκολ αυτή τη σεζόν για την Νυρεμβέργη. Η Νυρεμβέργη εξακολουθεί να σχεδιάζει να ενεργοποιήσει την επιλογή αγοράς των 18 εκατομμυρίων ευρώ με την πρόθεση να τον πουλήσει απευθείας το καλοκαίρι, όπως αποκαλύφθηκε προηγουμένως», αναφέρει χαρακτηριστικά, ο Φλοριάν Πλέτενμπεργκ.

Και καταλήγει: «Η Νυρεμβέργη έχει ορίσει τιμή 25 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους. Η Λίβερπουλ, καθώς και η Τσέλσι, η Μπράιτον, η Άστον Βίλα και πολλοί σύλλογοι της Bundesliga έχουν ενημερωθεί».

?? FC Liverpool have started talks with 1. FC Nürnberg about a summer transfer for Stefanos #Tzimas. There was a phone call a few days ago.#LFC have also spoken to the player’s camp.



The 19y/o striker is regarded as one of the brightest forward talents in Greece, having… pic.twitter.com/wfUPmWNc3H