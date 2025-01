Premier League: Παίκτης συνελήφθη την ώρα της προπόνησης λόγω sex tape! – Το δημοσίευμα της SUN

Ροζ σκάνδαλο στην Premier League, σύμφωνα με τη SUN.

Η αγγλική εφημερίδα αναφέρει σε δημοσίευμα της ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη παίκτη, ο οποίος αγωνίζεται σε ομάδα της Premier League. Μάλιστα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η σύλληψη έγινε την ώρα που ο ποδοσφαιριστής έκανε προπόνηση με την ομάδα του.

Η προπόνηση διακόπηκε, με τους συμπαίκτες του να πιστεύουν ότι ήταν κάποιου είδους φάρσας όταν είδαν δύο αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τον ποδοσφαιριστή. Η κατηγορία που τον βαραίνει είναι ότι δημιούργησε ταινία ερωτικού περιεχομένου με πρωταγωνιστή εκείνον και τη σύντροφό του, η οποία, όμως, δεν είχε δώσει τη συγκατάθεση της.

Ο παίκτης, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά, έμεινε υπό καθεστώς ανάκρισης για περίπου έξι ώρες και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Μάλιστα, επέστρεψε στις προπονήσεις κι είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι που δίνει η ομάδα του αυτό το Σαββατοκύριακο (11-12/01) στο FA Cup.

