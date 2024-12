Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ποτέ προπονητής!» - Αυτό θα είναι το επόμενο βήμα του στο ποδόσφαιρο

Η τεράστια καριέρα του οδεύει προς τη Δύση της κι ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει ήδη αρχίσει να σκέφτεται το επόμενο βήμα του.

Ο Πορτογάλος «σταρ» ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί με την προπονητική, αλλά έχει ως φιλοδοξία να γίνει ιδιοκτήτης κάποιας ομάδας.

Όπως δήλωσε από τα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι: «Δεν σκέφτηκα ποτέ να γίνω προπονητής και δεν θέλω να γίνω. Ούτε πρόεδρος για να είμαι ειλικρινής. Ίσως θελήσω ν’ αποκτήσω μετοχές για να γίνω ιδιοκτήτης συλλόγου. Θα εξαρτηθεί από τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου, αλλά σίγουρα υπάρχουν ορισμένες ομάδες…».

? Cristiano Ronaldo: “Becoming an head coach or manager? No… but maybe I could become a club owner”. ? pic.twitter.com/qEj7ymWCxz