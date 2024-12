Premier League: Οι Γουλβς «δάγκωσαν» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Αρνητική επίδοση από τον Αμορίμ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν μπορεί να κλείσει τις «πληγές» της και πλέον βρίσκεται στη 14η θέση, έχοντας μόλις δύο νίκες στα τελευταία πέντε ματς.

Η Γουλβς εκμεταλλεύτηκε την κακή κατάσταση των «κόκκινων διαβόλων», έκανε το «2 στα 2» με τον Βίτορ Περέιρα στον πάγκο της και για πρώτη φορά ανέβηκε πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο Μπρούνο Φερνάντες είδε δεύτερη κίτρινη στο 47’ κι άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες, κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι γηπεδούχοι. Ο Κούνια έβαλε μπροστά τους «λύκους» στο 58ο λεπτό, σκοράροντας με απευθείας εκτέλεση κόρνερ(!), ενώ τη νίκη «σφράγισε» ο Χουάνγκ στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ έγινε ο πρώτος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που μετράει τέσσερις ήττες σε μόλις εφτά ματς, ξεπερνώντας τον Έρικ Τεν Χαγκ, ο οποίος μέτρησε τόσες (βλ. 4) στα πρώτα 13 παιχνίδια στον πάγκο της ομάδας.

The previous record was 13 games under Erik ten Hag ?#WOLMUN #MUFC pic.twitter.com/VrKhA8Ep2F