Μπάγερν Μονάχου: Στις 17 Μαρτίου το «Beckenbauer Cup»

Στο εν λόγω τουρνουά η ομάδα της Βαυαρίας θα συγκεντρώνει «θρύλους» του ποδοσφαίρου και θα διεξαχθεί στις 17 Μαρτίου, για τον εορτασμό της 125ης επετείου του συλλόγου.

Στο τουρνουά θα λάβουν μέρος πρώην παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης, της Μίλαν, της Ντόρτμουντ, της Στουτγκάρδης και άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Με το προσωνύμιο «Κάιζερ», ο Φραντς Μπεκενμπάουερ, ο οποίος πέθανε στις 7 Ιανουαρίου σε ηλικία 78 ετών, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην Ιστορία του ποδοσφαίρου, καθώς ήταν ο πρώτος που έπαιξε ιδανικά την θέση του λίμπερο, ενώ κατέκτησε πολλούς τίτλους με την Μπάγερν, πριν αναλάβει την προεδρία του κορυφαίου γερμανικού συλλόγου.

?? ????? ?? ??? ?????? ❤️



As part of the club’s 125th-anniversary celebrations, FC Bayern will host a one-off legends tournament on 17 March 2025: the ??????????? ???. ⚽️✨



More info: https://t.co/5uYcuCq5uN#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/eCMwXWrOUI