Πένθος στο αγγλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 1966, Τζορτζ Ίστχαμ

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η Στόουκ, της οποίας αποτελεί θρυλική μορφή.

Ο Ίστχαμ έμεινε στην ιστορία των «πότερς», καθώς ήταν αυτός που πέτυχε το νικητήριο γκολ στον τελικό του League Cup του 1972. Η Στόουκ νίκησε 2-1 την Τσέλσι και κατέκτησε τον πρώτο «μεγάλο» τίτλο της ιστορία της.

The most revered goal in our history, scored on our greatest day.



Rest in peace, George Eastham OBE. pic.twitter.com/Ds7TWUApUN