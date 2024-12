Διακόπηκε το Ίντερ – Ουντινέζε: Οπαδός κατέρρευσε στο «Τζουζέπε Μεάτσα» (video)

Η αναμέτρηση σταμάτησε στο 40ο λεπτό, καθώς ο άτυχος οπαδός χρειάστηκε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Το περιστατικό έγινε πίσω από τη μία εστία, με τους διασώστες του γηπέδου να τρέχουν αμέσως πάνω του κι έσπευσαν να τον βοηθήσουν με ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή.

Άπαντες είχαν στραμμένα τα βλέμματα τους, προς τα εκεί, συμπεριλαμβανομένου και των ποδοσφαιριστών που κοίταζαν με αγωνία. O φίλαθλος αποχώρησε με φορείο και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να είναι γνωστή η κατάσταση του, ενώ το παιχνίδι συνεχίστηκε, έπειτα από κάποια λεπτά.

