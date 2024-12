Τραγωδία στην Premier League: Οπαδός πέθανε στο Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Από ένα τραγικό περιστατικό στιγματίστηκε το ντέρμπι του Μάντσεστερ, ανάμεσα στη Σίτι και τη Γιουνάιτεντ.

Ένας από τους οπαδούς της Πρωταθλήτριας Αγγλίας, ο οποίος βρέθηκε στο «Έτιχαντ» αντιμετώπισε ιατρικό θέμα κατά τη διάρκεια του αγώνα και τελικά «έφυγε» από τη ζωή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ στην Αγγλία, ο άτυχος οπαδός κατέρρευσε στις εξέδρες, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του. Η ασφάλεια του γηπέδου έτρεξε αμέσως πάνω του κι όπως αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας δέχθηκε ΚΑΡΠΑ (καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση), με τον κόσμο γύρω του να φωνάζει για τη χρήση απινιδωτή.

Το περιστατικό δεν έγινε γνωστό εκείνη τη στιγμή, με τη Μάντσεστερ Σίτι να επιβεβαιώνει τον θάνατο του. «Οι σκέψεις όλων στον σύλλογο είναι με την οικογένεια και τους φίλους του σε αυτές τις απίστευτα δύσκολες στιγμές», ανέφεραν σε ανακοίνωση τους οι «πολίτες».

Manchester City are aware of the tragic news that one of our supporters passed away following a medical incident at yesterday's match.



The thoughts of everyone at the Club are with their family and friends at this incredibly difficult time.