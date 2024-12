Νεκρός οπαδός που είχε κατηγορηθεί για ρατσιστική επίθεση σε ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια αγώνα

Σάλο έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου ενός οπαδού, ο οποίος μία μέρα πριν είχε κατηγορηθεί για ρατσιστική επίθεση σε ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα το περασμένο Σάββατο (30/11).

Το περιστατικό είχε γίνει κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Γουόρινγκτον Τάουν με την Τσέστερ, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή (1-1) στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής για την 6η κατηγορία της Αγγλίας.

Ένας οπαδός των φιλοξενούμενων έκανε ρατσιστική χειρονομία στον Μπόχαν Ντίξον, τον ποδοσφαιριστή της Γουόρινγκτον Τάουν. Μάλιστα, η Τσέστερ έσπευσε να καταδικάσει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά και ενημέρωσε για την έναρξη έρευνας.

Above the A, children either side of him and he's banging out the racism in full glare of the cameras. Hopefully between @theyellows @ChesterFC and @cheshirepolice they can identify him and ban him for life. Scum bag pic.twitter.com/VwmsYheYjL

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, ο αγγλικός σύλλογος έκανε γνωστό πως ο συγκεκριμένος οπαδός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, ενώ οι Αρχές γνωστοποίησαν πως δεν υπάρχουν ύποπτες συνθήκες γύρω από το θάνατό του, ο οποίος είχε κληθεί για εξηγήσεις αναφορικά με το περιστατικό.

It is with sadness Chester FC has been made aware of the tragic death of the individual involved.



We have disabled comments out of respect and the immediate thoughts of everyone at the club are with his family and friends. https://t.co/oS4ODwNjMc