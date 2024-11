Κριστιάνο Ρονάλντο: «Λένε ότι είμαι τελειωμένος, ότι είμαι στη Σαουδική Αραβία μόνο για τα λεφτά»

Το Netflix ετοίμασε ένα ντοκιμαντέρ για το… ξεπέταγμα της Σαουδικής Αραβίας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Το «Saudi Pro League: A New Era» κυκλοφόρησε την Πέμπτη (21/11) και φιλοξενεί πολλούς «σταρ» που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της χώρας.

Δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά ο άνθρωπος από τον οποίο ξεκίνησαν όλα, μετά την απόφαση του να υπογράψει στην Αλ Νασρ. Ο λόγος για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος μίλησε για τους επικριτές του, λέγοντας για την απόφαση του να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία:

«Ήρθα για να νικήσω, για να βελτιώσω το πρωτάθλημα. Να αφήσω κληρονομιά. Αυτό θέλω. Λένε ότι είμαι τελειωμένος, ότι είμαι εδώ μόνο για τα λεφτά. Ακόμα έχω πάθος. Δεν το πιστεύουν, αλλά είμαι εδώ για να νικήσω».

Δείτε το video με το teaser

Our story… unfiltered!

Follow our journey as it unfolds in the Netflix docuseries, Saudi Pro League: Kickoff, now streaming on Netflix.#SPLKickoff_Netflix @NetflixMENA #Ad pic.twitter.com/hIa2uQ0VDC