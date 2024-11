Σκάνδαλο στην Premier League: Παίκτης κατηγορείται από πέντε γυναίκες για σεξουαλικές επιθέσεις

Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα για τις κατηγορίες κατά του ποδοσφαιριστή, ο οποίος, όπως τονίζει το BBC, είναι «ενεργός» στην ομάδα του.

Ο παίκτης, το όνομα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί για νομικούς λόγους, φέρεται να διέπραξε σεξουαλικές επιθέσεις σε πέντε γυναίκες από το 2021 έως το 2023.

Σύμφωνα με το BBC, ο παίκτης συνελήφθη για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2022, ως ύποπτος για βιασμό, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν άλλες τέσσερις γυναίκες που τον κατήγγειλαν για ανάλογο περιστατικό.

Η ομάδα του ποδοσφαιριστή τον έχει διατηρήσει «ενεργό» στο ρόστερ της, κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τα φερόμενα ως θύματα.

