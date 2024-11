Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Τότε θα γίνει η κλήρωση

Η κλήρωση για το νέο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το οποίο θα γίνει το καλοκαίρι στις ΗΠΑ-15 Ιουνίου έως τις 13 Ιουλίου- με τη συμμετοχή 32 ομάδων, θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου στο Μαϊάμι (στις 13:00 ώρα τοπική), ανακοίνωσε τη Δευτέρα (11/11) η FIFA, ημερομηνία που ήταν η πιο αναμενόμενη.

Έως τώρα έχει αποκαλυφθεί μόνο ένας χορηγός, ο κινεζικός όμιλος Hisense.

Οι 16 σύλλογοι που θα τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις κάθε ομίλου θα προκριθούν στη φάση των νοκ άουτ, ενώ δεν θα υπάρχει αγώνας για την τρίτη θέση.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δώδεκα αμερικανικά στάδια, θα είναι γνωστά μέχρι τότε: προς το παρόν λείπει μόνο ο νικητής του Copa Libertadores, ανάμεσα τη Ατλέτικο Μινέιρο και τη Μποταφόγκο στις 30 Νοεμβρίου.

