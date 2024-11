Χαμός σε αγώνα στην Αλβανία: Κροτίδα έστειλε στο νοσοκομείο δύο ποδοσφαιριστές (video)

Η Βλαζνία πήρε το ντέρμπι με το «χορταστικό» 4-3, αλλά η αναμέτρηση επισκιάστηκε από σοβαρά επεισόδια.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 1-4 στο 60ο λεπτό, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στους φίλους των γηπεδούχων. Ορισμένοι οπαδοί άρχισαν να πετούν κροτίδες στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα τρεις ποδοσφαιριστές να τραυματιστούν.

Δύο εξ αυτών χρειάστηκε να διακομισθούν στο πλησιέστερο νοσοκομείο, αντιμετωπίζοντας προβλήματα ακοής, ενώ ένας υπέστη εγκαύματα στο σώμα του. Το ακόμα πιο απίστευτο είναι ότι μετά από μόλις 15 λεπτά ο αγώνας συνεχίστηκε κι ολοκληρώθηκε κανονικά!

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και μετά τον αγώνα, με τους οπαδούς των δύο ομάδων να συγκρούονται έξω από το γήπεδο της αλβανικής πρωτεύουσας.

Δείτε το video με τον τραυματισμό των τριών ποδοσφαιριστών

A scandal produced in Tirana-Vllaznia,while celebrating their 4th goal 3 Vllaznia players were left injured after Tirana fans threw explosives in the field.

Two of the players went to the ambulance,the game started nearly 15 minutes after the incident. pic.twitter.com/E7zL11peOT