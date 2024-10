Χρυσή Μπάλα: Ανατροπή με Ρόντρι νικητή - "Δεν είναι ο Βινίσιους ή άλλος της Ρεάλ"

Ο Βραζιλιάνος θεωρούταν το μεγάλο φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα, στην αποψινή τελετή απονομής και μάλιστα σύμφωνα με τη Marca, ήταν δεδομένα ο νέος κάτοχος του βραβείου που δίνει κάθε χρόνο το περιοδικό France Football.

?BREAKING: The Ballon d'Or and Paris are waiting for Vinicius Jr. @marca pic.twitter.com/R8Jnw9dHly

Νικητή του βραβείου έχρισε νωρίτερα τον Βινίσιους κι η Daily Mail, η οποία μάλιστα δημοσίευσε όλη την τελική δωδεκάδα! Σύμφωνα με το δημοσίευμα στη δεύτερη θέση είναι ο Ρόδρι της Μάντσεστερ Σίτι, ενώ ακολουθούν οι Μπέλιγχαμ (Ρεάλ), Εμπαπέ (Ρεάλ) και Κέιν (Μπάγερν).

Ωστόσο, έρχεται ένα tweet του πασίγνωστου ρεπόρτερ Φαμπρίσιο Ρομάνο να αλλάξει τα δεδομένα. Σύμφωνα με αυτό, ούτε ο Βινίσιους, ούτε ο Μπέλιγχαμ, ούτε ο Εμπαπέ θα ταξιδέψουν στο Παρίσι, μιας και στη Ρεάλ Μαδρίτης γνωρίζουν πως δεν έχει κερδίσει παίκτης τους το βραβείο!

? BREAKING: Vinicius Jr will NOT travel to Paris as Real Madrid know he will NOT win the Ballon d’Or.

No one from Real Madrid will attend the ceremony. No Florentino Pérez, no Vini Jr, no Carlo Ancelotti, no Jude Bellingham. pic.twitter.com/qN9PaYjmR0