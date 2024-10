Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο 25χρονος τερματοφύλακας, Χόλντεν Τρεντ

Την τραγική είδηση γνωστοποίησε η ομάδα του MLS, με τα αίτια του θανάτου του να μην έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά.

Τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ αναφέρουν ότι ο Τρεντ βρισκόταν τις τελευταίες μέρες σε ΜΕΘ, δίχως να ξεκαθαρίζεται ο λόγος της νοσηλείας του. Από την πλευρά της, η Φιλαδέλφια Γιούνιον, μέσω ανακοίνωσης της, ζήτησε από τα ΜΜΕ να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας.

«Η Φιλαδέλφια Γιούνιον είναι συντετριμμένη από τον θάνατο του Χόλντεν Τρεντ. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στην οικογένειά του, την αρραβωνιαστικιά του και τους φίλους του. Ως ένδειξη σεβασμού στους δικούς του ανθρώπους, δεν θα υπάρξουν περαιτέρω δηλώσεις για την ώρα» αναφέρει μεταξύ άλλων ο σύλλογος των ΗΠΑ.

We are deeply saddened to share that Holden Trent has passed away at 25 years old.



May he rest in peace. pic.twitter.com/97MItTiK7z