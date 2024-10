Τζορτζ Μπάλντοκ: Ράγισαν καρδιές στο γήπεδο της Σέφιλντ – Όρκος νίκης πάνω από το στεφάνι του

Οι «λεπίδες» αγωνίστηκαν για πρώτη φορά στο «Μπράμαν Λέιν», μετά τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Today, Sheffield United pays tribute to George Baldock. Manager Chris Wilder and former Blade Enda Stevens honoured his memory by laying a wreath on the pitch. pic.twitter.com/szYfXZhONJ

Η Σέφιλντ υποδέχθηκε την Στόουκ κι οι εικόνες που διαδραματίστηκαν πριν από σέντρα ήταν συγκλονιστικές.

Following a heartfelt tribute to George Baldock, the Blades family stood together in a powerful minute's silence at Bramall Lane.



United as one, we remember a life that meant so much to so many. pic.twitter.com/c2XjAr4nap