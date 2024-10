Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο σπουδαίος Ολλανδός, Γιόχαν Νέσκενς

Ο Νέσκενς ξεχώρισε ως μέλος του Άγιαξ και της εθνικής Ολλανδίας τη δεκαετία του ’70, όπου έφεραν επανάσταση με το «total football».

Ο άλλοτε σπουδαίος μέσος «έφυγε» από τη ζωή από άγνωστη ασθένεια, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της πατρίδας του να αναφέρει ότι: «Με την απώλεια του Γιόχαν Νέσκενς, το ολλανδικό και διεθνές ποδόσφαιρο χάνει έναν θρύλο».

Ο Νέσκενς ήταν σημαντικό μέλος της φημισμένης ομάδας του Άγιαξ, ο οποίος κατέκτησε τρία συνεχόμενα Κύπελλα Πρωταθλητριών στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Μάλιστα, στον πρώτο εξ αυτών νίκησε τον Παναθηναϊκό στο Wembley.

Με τη φανέλα της εθνικής Ολλανδίας έφτασε σε δύο διαδοχικούς τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα σε Γερμανία (1974) και Αργεντινή (1978).

We’re deeply saddened by the sudden passing of Johan Neeskens.



Forever one of our greatest icons.

Rest in peace, Johan. ? pic.twitter.com/JHlyWlOGWb