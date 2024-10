Απόφαση σταθμός κατά της FIFA! Η δικαίωση Ντιαρά φέρνει νέα δεδομένα στις μεταγραφές

Λασανά Ντιαρά, όπως λέμε... Ζαν-Μαρκ Μποσμάν!

Ο παλαίμαχος Γάλλος κέρδισε τη δικαστική διαμάχη με την Παγκόσμια Ομοσπονδία και φέρνει επανάσταση στο ποδόσφαιρο!

Το Ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έπειτα από εννιά χρόνια, αποφάσισε ότι μερικοί κανονισμοί της FIFA παραβιάζουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν για να ευθυγραμμιστούν με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Τι σημαίνει, όμως, αυτή η απόφαση; Ο οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής θα μπορεί να σπάσει μονομερώς το συμβόλαιο του με την ομάδα που δεσμεύεται, χωρίς ο επόμενος εργοδότης του να κινδυνεύει να πληρώσει το πρόστιμο που ενδεχομένως να επιδικάσει η FIFA ως αποζημίωση από την ομάδα που αποχώρησε.

Η υπόθεση του Ντιαρά κρατάει από το 2014 όταν η (τότε) ομάδα του, Λοκομοτίβ Μόσχας προέβη σε μεγάλες μειώσεις μισθών, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, με αποτέλεσμα ο Γάλλος να διακόψει το συμβόλαιο του.

??‍⚖️ ???????? | Lassana Diarra vs FIFA! Some transfer rules break EU law, a top European court has ruled! ?



Due to the ruling, current FIFA transfer rules will need to be revised to remain valid in the European union.



It was judged that by refusing to provide Diarra… pic.twitter.com/HRWwfgbWGz