Πέθανε στα 46 του ο πρώην παίκτης της Άρσεναλ, Φαμπιάν Καμπαγιέρο - Είχε παίξει και στην Παναχαϊκή

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής από την Αργεντινή κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ποδοσφαίρου σάλας.

Ο Καμπαγιέρο βρέθηκε το 1998 στην Άρσεναλ ως έναν παίκτη με μεγάλες προοπτικές, ωστόσο δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες. Με τους κανονιέρηδες μέτρησε σε μια σεζόν μόλις τρεις συμμετοχές, με μια εξ αυτών να είναι σε αγώνα της Premier League κόντρα στη Μίντλεσμπρο.

Everyone at the club is deeply saddened to hear of the sudden passing of our former player, Fabian Caballero.



Our thoughts are with his family and friends at this time ❤️ pic.twitter.com/fGoILgAZT0