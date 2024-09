Μπαρτσελόνα: Επίσημο για Τερ Στέγκεν - Χάνει τη σεζόν - Έλληνας υποψήφιος αντικαταστάτης

Δυστυχώς τα νέα για τον Γερμανό τερματοφύλακα της Μπαρτσελόνα είναι άσχημα, καθώς ο 32χρονος άσος έχει υποστεί ρήξη επιγονατιδικού τέντονα στο δεξί του πόδι, κάτι που σημαίνει πως θα πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα της Καταλωνίας, ο Μαρκ Τερ Στέγκεν θα περάσει την… πόρτα του χειρουργείου άμεσα και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον 8 μήνες, με αποτέλεσμα να χάνει το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

❗ [MEDICAL NEWS]



Tests carried out on the first team player, Marc ter Stegen confirm that he has a complete rupture in the patella tendon in his right knee. On Monday afternoon he will undergo a surgical process and once complete a new update will be released. pic.twitter.com/V00BNZRQOI