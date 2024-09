Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα: Εικόνες ντροπής στην Κύπρο – «Στραβοπάτησε» η Ίντερ, «τριάρα» η Ατλέτικο

Εικόνες ντροπής στην Κύπρο, όπου υπήρξαν συγκρούσεις έξω από το «Άλφα Μέγα», όπου ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί το ντέρμπι της Απόλλων – ΑΕΛ.

Οπαδοί των τυπικά φιλοξενούμενων εισέβαλαν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο, με αποτέλεσμα να υπάρξει συνωστισμός, αλλά και μεγάλη ένταση με την αστυνομία.

Οι Αρχές ζήτησαν από τους φίλους της ΑΕΛ να βγουν έξω έτσι ώστε να περάσουν και πάλι από έλεγχο, κάτι που σε πρώτη φάση έδειχνε ότι θα συμβεί. Όλα έδειχναν ότι τα πάντα κυλούσαν ομαλά, ωστόσο μια διμοιρία παρατάχθηκε μπροστά από τη θύρα που ήταν οι φίλοι της ΑΕΛ, με την αστυνομία να ενημερώνει ότι ο αγώνας δεν θα ξεκινήσει καθώς δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλειά του.

Oh, and AEL fans threw smoke bombs at police… pic.twitter.com/tIDjIIRth2