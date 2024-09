Ο Μέσι επέστρεψε θριαμβευτικά με δύο γκολ και ασίστ (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι απουσίαζε για δύο μήνες, λόγω του τραυματισμού που είχε υποστεί στον τελικό του Copa America στις 15 Ιουλίου και έλειψε από το φίλαθλο κοινό.

Έλειψε και στον ίδιο όμως η αγωνιστική δράση και το έδειξε με τον καλύτερη τρόπο στην επιστροφή του στο παιχνίδι με τη Φιλαδέλφεια για την 28η αγωνιστική του MLS.

Η Ίντερ Μαϊάμι πήρε τη νίκη με 3-1, χάρη σε ανατροπή που υπέγραψε ο Λιονέλ Μέσι, μιας και οι φιλοξενούμενοι σκόραραν μόλις στο 2ο λεπτό του αγώνα.

Ο Αργεντινός σταρ, όμως, με δύο γκολ σε τέσσερα λεπτά γύρισε το ματς. Αρχικά ισοφάρισε στο 26' με τρομερή ντρίμπλα πάνω σε αμυντικό και ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στην αριστερή γωνία του Ρικ.

HAD TO BE HIM!! ? pic.twitter.com/GgdoFHFgzu