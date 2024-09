Ιταλία: Παίκτης της Φιορεντίνα χρησιμοποίησε το τρόπαιο του κυπέλλου για ερωτικά παιχνίδια!

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ήταν μέλος των «βιόλα» στην κατάκτηση του Coppa Italia το 2001.

Το τρόπαιο του κυπέλλου παραμένει μέχρι και σήμερα το τελευταίο που έχει κατακτήσει η Φιορεντίνα. Ο 50χρονος Αντάνι ήταν καλεσμένος σε διαδικτυακή εκπομπή και θυμήθηκε τη συγκεκριμένη επιτυχία, όπου αποκάλυψε και μια άκρως… πικάντικη ιστορία. Όπως παραδέχθηκε «έκλεψε» την κούπα, την οποία πήρε κρυφά στο σπίτι του και τη χρισιμοποίησε σαν ερωτικό παιχνίδι!

«Μετά το δείπνο της νίκης, η κούπα εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και κανείς δεν μπορούσε να την βρει. Επέστρεψε όμως στα αποδυτήρια το επόμενο απόγευμα, πριν από την προπόνηση», είπε αρχικά και συμπλήρωσε: «Έκλεψα την κούπα και την πήγα στο σπίτι μου όπου έζησα μια άγρια ​​νύχτα με μια κοπέλα. Το Κύπελλο Ιταλίας ήταν ένα όργανο ερωτικών παιχνιδιών μαζί της. Έπειτα, την επόμενη μέρα έφερα την κούπα πίσω καθαρή, λαμπερή στα αποδυτήρια του "Φρανκι" (σ.σ. γήπεδο της Φιορεντίνα)».

Daniele #Adani rivela: "Nel 2001 ho rubato per una notte la Coppa Italia appena vinta con la Fiorentina e l'ho usata come strumento per dei giochi erotici con una ragazza. Il giorno dopo l'ho riportata indietro lucida e splendente"https://t.co/MBDgiwZl25