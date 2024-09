Ισραήλ: Σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών σε ποδοσφαιρικό αγώνα - Γύρισαν πλάτη στον εθνικό ύμνο

Χαμός επικράτησε στο Στάδιο Τέρνερ της Μπερ Σεβά πριν την έναρξη της αναμέτρησης της Χάποελ απέναντι στην Μπνέι Σαχνίν, όταν οι οπαδοί των δύο ομάδων ενεπλάκησαν στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να μην ξεκινήσει το ματς.

Αφορμή αποτέλεσε η κίνηση των οπαδών της Μπνέι Σαχνίν, της πιο διάσημης Αραβοϊσραηλινής ομάδας της χώρας, να γιουχάρουν τον εθνικό ύμνο και να γυρίσουν την πλάτη τους, μη σεβόμενη την επιλογή των γηπεδούχων να τιμήσουν τα νέα θύματα στον πόλεμο με την Χαμάς.

Αμέσως μετά την κίνησή τους, οπαδοί της Χάποελ εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και κατευθύνθηκαν προς το «πέταλο» που φιλοξενούσε τους οπαδούς της Μπνέι. Οι τελευταίοι δεν έμειναν στις… θέσεις τους, μπούκαραν και αυτοί στο χορτάρι και ξεκίνησαν μάχες σώμα με σώμα.

Unbelievable scenes in ?? Israeli Premier League: Bnei Sakhnin fans booed the anthem before their match against Hapoel Be’er Sheva, and Be’er Sheva fans reacted with pitch invasion while running to the opponents stand. Scenes at Turner Stadium #Israel pic.twitter.com/6hS8qJeGWj