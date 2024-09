Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε σε ηλικία 39 ετών ο Σολ Μπάμπα

O βετεράνος αμυντικός από την Ακτή Ελεφαντοστού πέθανε, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε ξαφνική επιδείνωση.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η Αδάνασπορ, της οποίας ήταν προπονητής. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο τουρκικός σύλλογος ο Μπάμπα αρρώστησε λίγο πριν τον αγώνα με τη Μανίσα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία πνοή. Το 2001 είχε διαγνωστεί με καρκίνο του λεμφικού συστήματος, ο οποίος ήταν κι η αιτία του θανάτου.

Ο εκλιπών ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τα τμήματα υποδομής της Παρί Σεν Ζερμέν και πραγματοποίησε μια σημαντική καριέρα, ειδικά στην Αγγλία, όπου φόρεσε τις φανέλες των Λέστερ, Λιντς, Κάρντιφ και Μίντλεσμπρο, ενώ υπήρξε διεθνής με την Ακτή Ελεφαντοστού από το 2008 έως το 2014.

Τον Ιανουάριο του 2023 ξεκίνησε την προπονητική του καριέρας, ως βοηθός στην Κάρντιφ, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Αδάνασπορ.

Η τελευταία του ανάρτηση ήταν για τον θάνατο του Σβεν Γκόραν Έρικσον, για τον οποίο έγραψε ότι: «Δεν ήταν απλώς ένα εξαιρετικό άτομο, αλλά ήταν επίσης ο καλύτερος προπονητής που είχα ποτέ, εμπνέοντας το ταξίδι μου ως παίκτης αλλά και ως προπονητής».

Deeply devastated by the news of Sven’s passing today. He was not just an exquisite person, but he was also the best coach I’ve ever had, inspiring my journey as a player but also as a manager.



My sincere condolences to his family and loved ones. Rest in peace, Sven. ♥️?? pic.twitter.com/bR64eQmMpB