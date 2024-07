Συνεχίζει στη Λίβερπουλ ο Κώστας Τσιμίκας

Στη Λίβερπουλ θα συνεχίσει να αγωνίζεται, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Κώστας Τσιμίκας.

Η αποχώρηση του Γιούργκεν Κλοπ από τον πάγκο των Reds σε συνδυασμό με τον περιορισμένο ρόλο του Έλληνα αριστερού μπακ την περασμένη σεζόν, δημιούργησε αρκετά σενάρια για το μέλλον του, μιας και ήταν από τους αγαπημένους παίκτες του Γερμανού τεχνικού.

Ωστόσο, σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ, ούτε ο ίδιος ο Κώστας Τσιμίκας, ούτε και η Λίβερπουλ, υπό τον νέο προπονητή Άρνε Σλοτ, έχουν εκφράσει την επιθυμία να χωρίσουν τους δρόμους τους.

There has currently been no desire from Kostas Tsimikas or the club to see the player leave this summer.

