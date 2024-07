Premier League: Ο Ποντένσε έριξε μπουνιά σε αντίπαλο του, που επιτέθηκε ρατσιστικά σε συμπαίκτη του

Επεισοδιακή ήταν η φιλική αναμέτρηση της Γουλβς με την Κόμο, η οποία στιγματίστηκε από ένα άσχημο περιστατικό.

Ένας αμυντικός της ιταλικής ομάδας, το όνομα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό, κατηγορείται ότι επιτέθηκε ρατσιστικά στον Χουάνγκ Χι – Τσαν.

Ο Ποντένσε αντέδρασε κι έριξε γροθιά στον αντίπαλο του, με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Στη συνέχεια υπήρξαν διαβουλεύσεις για το αν θα συνεχιζόταν το φιλικό στην Μαρμπέγια.

Ο προπονητής της Γουλβς, Γκάρι Ο’ Νιλ, ρώτησε τον Χουάνγκ Χι – Τσαν αν θέλει να διακόψουν το ματς, με τον Νοτιοκορεάτη επιθετικό να απαντάει αρνητικά. Για την ιστορία οι «λύκοι» νίκησαν 1-0 με γκολ του Ντόχερτι.

Right…..take a deep breath ?‍?



Wolves have won 1-0, Doherty header from RAN cross



BUT the big story here is alleged racism towards Hwang Hee-chan from a Como player



Daniel Podence sent off after punching a centre-back in aftermath



More to follow in video & written form #wwfc pic.twitter.com/q2FafUoALO