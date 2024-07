Λιονέλ Μέσι: Ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα τρόπαια στην ιστορία! - Δείτε το Top-10 της λίστας

Ο Λιονέλ Μέσι οδήγησε την «αλμπισελέστε» σε έναν ιστορικό τίτλο, καθώς έγινε η ομάδα με τα περισσότερα τρόπαια στο Copa America.

Ο «Pulga» τα έδωσε όλα κατά τη διάρκεια του τουρνουά και στον τελικό «λύγισε» όταν έγινε αναγκαστική αλλαγή. Στο τέλος, όμως, πανηγύρισε ένα ακόμα τρόπαιο, για την ακρίβεια το 45ο στην τεράστια καριέρα του! Ο Μέσι είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες κούπες στην ιστορία, με τον Ντάνι Άλβες να τον ακολουθεί, έχοντας 43!

?? Lionel Messi, most decorated player with 45 titles including one more Copa América from tonight! ✨ pic.twitter.com/SXwpgGBesh