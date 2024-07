Ρεάλ Μαδρίτης: «Πανζουρλισμός» για τον Κιλιάν Εμπαπέ – Sold out η παρουσίαση του στο Μπερναμπέου

«Τρέλα» επικρατεί στους φίλους της Ρεάλ, ενόψει της άφιξης του Κιλιάν Εμπαπέ στη Μαδρίτη.

Η «βασίλισσα» έχει ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τη φαντασμαγορική εκδήλωση για την παρουσίαση του Γάλλου «σταρ».

? Preparations for Kylian Mbappé’s presentation are underway. @rgguti pic.twitter.com/7aSZS1htUh

Το «παρών» θα δώσουν περίπου 80.000 φίλοι της ομάδας, καθώς ο σύλλογος ανακοίνωσε ότι sold out!

? “NO SEATS AVAILABLE”



Around 80,000 fans will welcome Kylian Mbappé at the Bernabéu on Tuesday. pic.twitter.com/wqagCUvhIs