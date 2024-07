Βραζιλία: Αστυνομικός πυροβόλησε στο πόδι ποδοσφαιριστή σε αγώνα νέων - Σκληρές εικόνες

Τρομάζουν τα νέα που έρχονται από τη Λατινική Αμερική και συγκεκριμένα τη Βραζιλία.

Στη διάρκεια αγώνα νέων ανάμεσα στην Γκρέμιο Ανάπολις και τη Σέντρο Οέστε ένας αστυνομικός πυροβόλησε με πλαστική σφαίρα στο πόδι νεαρό ποδοσφαιριστή για να... ηρεμήσει τα πνεύματα.

Όλα ξεκίνησαν μετά από το τέλος της αναμέτρησης, όταν οι ποδοσφαιριστές της Γκρέμιο Ανάπολις εξέφρασαν τα παράπονά τους στους διαιτητές, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση με τους αντιπάλους.

??? | Crazy scenes in Brazil as a police officer SHOOTS a player during a youth game!!!

