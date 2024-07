Χάος με τον Νούνιες στο Copa America: Άγριο ξύλο με φιλάθλους της Κολομβίας στις εξέδρες

Η Κολομβία πανηγύρισε την πρόκρισή της στον τελικό του Copa America, όπου θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή, επικρατώντας της Ουρουγουάης με 1-0, όμως μετά το τέλος του αγώνα η κατάσταση ξέφυγε.

Ακολούθησαν αδιανόητες σκηνές, με τους παίκτες της «Σελέστε» να επιτίθενται σε οπαδούς στις εξέδρες!

Όλα ξεκίνησαν με ένταση στον αγωνιστικό χώρο. Κατά τη διάρκεια της αποχώρησης των παικτών της Ουρουγουάης, φίλοι της Κολομβίας πέταξαν μπουκάλια προς το μέρος που βρίσκονταν οι οικογένειές τους, με τον Ρόναλντ Αραούχο και τον Ντάργουιν Νούνιες να ξεφεύγουν.

After defeat to Colombia, Uruguayan players entered the stands at Bank of America Stadium and began to throw punches. Liverpool forward Darwin Nunez amongst those at the forefront. pic.twitter.com/VE3unKObSa