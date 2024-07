Ουαλία: Ανακοίνωσε Μπέλαμι ως αντί-Πέιτζ

Ο πρώην επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, της Λίβερπουλ και της Νιούκαστλ, παίρνει τη θέση του Ρομπ Πέιτζ στον πάγκο της εθνικής ομάδας, ο οποίος απολύθηκε τον περασμένο μήνα αφού η ομάδα του απέτυχε να προκριθεί στο Euro 2024.

«Είναι απίστευτη τιμή για μένα που μου δίνεται η ευκαιρία να ηγούμαι της χώρας μου και είναι η πιο περήφανη στιγμή της καριέρας μου. Ήταν πάντα το απόλυτο όνειρό μου να γίνω ο προπονητής της εθνικής και είμαι έτοιμος για την πρόκληση», δήλωσε ο Μπέλαμι.

Ο 44χρονος προπονητής, έκανε 78 εμφανίσεις για την Ουαλία μεταξύ 1998-2013 κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως παίκτης μετά το ντεμπούτο του ως 18χρονος και του δόθηκε η αρχηγία μετά την αποχώρηση του Ράιαν Γκιγκς το 2007.

Από την αποχώρησή του το 2014, ο Μπέλαμι έχει προπονήσει την ομάδα κάτω των 18 ετών της Κάρντιφ και ήταν βοηθός προπονητή υπό τον Βινσέν Κομπανί σε Άντερλεχτ και Μπέρνλι. Εντάχθηκε στην Μπέρνλι με τον Κομπάνι το 2022, κερδίζοντας την άνοδο στην Premier League στην πρώτη της σεζόν.

Η Μπέρνλι υποβιβάστηκε στο τέλος της περασμένης σεζόν και ο Κομπανί έφυγε τον Μάιο για να γίνει προπονητής της Μπάγερν Μονάχου. Αντικαταστάθηκε από τον Σκοτ Πάρκερ.

«H ευκαιρία να γίνω προπονητής της Ουαλίας, της χώρας μου, ήταν πάντα ένα όνειρο που δεν με άφησε ποτέ και μια ευκαιρία που δεν μπορούσα να αρνηθώ», είπε ο Μπέλαμι, που υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Η Ουαλία έχασε μια θέση στο Euro 2024 αφού ηττήθηκε στα play-off από την Πολωνία στα πέναλτι, και ο χρόνος του Πέιτζ ως επικεφαλής τελείωσε μετά από δύο φιλικά τον περασμένο μήνα , 0-0 με το Γιβραλτάρ και ήττα 4-0 από τη Σλοβακία.

Η πρώτη αποστολή του Μπέλαμι θα είναι να κερδίσει την άνοδο στην League A του Nations League και το πρώτο του παιχνίδι ως υπεύθυνος θα είναι εντός έδρας με την Τουρκία στις 6 Σεπτεμβρίου. Ο όμιλος περιλαμβάνει επίσης την Ισλανδία και το Μαυροβούνιο:

«Θα δώσω την πλήρη δέσμευσή μου να αναπτύξω αυτήν την ομάδα και είμαι παθιασμένος να φέρω συνεχείς επιτυχίες στο ουαλικό ποδόσφαιρο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω με τους αγώνες μας στο Nations League τον Σεπτέμβριο», τόνισε ο Μπέλαμι.

A new @Cymru Head Coach has been appointed.



? https://t.co/kMv21J5X9M ?#CroesoBellamy | #TogetherStronger pic.twitter.com/iaAWbi2YWa