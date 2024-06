Πελέ: Πέθανε η μητέρα του σε ηλικία 101 ετών

18 μήνες μετά τον θάνατο του γιου της, η μητέρα του θρυλικού Πελέ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 101 ετών.

Την είδηση γνωστοποίησε η ομάδα που συνέδεσε το όνομα του ο «βασιλιάς της μπάλας», η Σάντος, ο οποίος σε ανακοίνωσε της ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ήταν 101 χρόνια μιας ιστορίας ζωής γεμάτη έμπνευση. Μία μαύρη γυναίκα που αντιμετώπισε τις άπειρες αντιξοότητες της ζωής για χάρη της οικογένειάς της. Αναπαύσου εν ειρήνη Βασίλισσα. Η στοργή, ο θαυμασμός και η ευγνωμοσύνη της Σάντος θα μείνουν για πάντα».

Να θυμίσουμε ότι η Σελέστε Αράντες έπασχε από άνοια και δεν της είχε επιτραπεί να σηκωθεί από το κρεβάτι για να παρευρεθεί στην κηδεία του γιού της. Μάλιστα, η αδερφή του Πελέ, Μαρία Λουσία ντο Νασιμέντο, είχε αποκαλύψει ότι η μητέρα της δεν γνώριζε για τον θάνατό του.

Το μήνυμα της Σάντος για τον θάνατο της μητέρας του Πελέ, Σελέστε Αράντες

O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Celeste Arantes do Nascimento, mãe do nosso eterno Rei.



Nascida em Três Corações, Celeste teve uma infância difícil ao lado de seu irmão Jorge. Ainda jovem, conheceu Dondinho, com quem viveu uma grande história de… pic.twitter.com/HWkxRws6Xi